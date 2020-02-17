На Diamond Princess выявлено еще 99 случаев коронавируса

На борту круизного судна Diamond Princess, поставлен на карантин в порту японского города Иокогама, выявлено еще 99 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает телеканал NHK.

В общей сложности на лайнере заболели 454 человек. Информации о гражданстве зараженных пока нет.

Корабль Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. На данный момент общее число заболевших среди пассажиров и членов экипажа судна достигло 355 человек.(Газета.ру)