В Санкт-Петербурге на пятерых депутатов муниципального образования «Смольнинское», которые потребовали от Госдумы выдвинуть обвинение в госизмене против президента России Владимира Путина, составили протоколы о дискредитации российской армии. Ранее их вызвали в отдел полиции СМС-сообщением.

Административные дела заведены на Дмитрия Балтрукова, Дмитрия Палюгу, Никиту Юферева, Ивана Чеботаря и Анну Киселеву. Еще двух отпустили из полиции без протоколов.

Депутаты 7 сентября отправили обращение в Госдуму с требованием предъявить Путину обвинение в госизмене из-за военного вторжения в Украину. Они требуют отстранить президента от должности, поскольку война, по их мнению, наносит вред безопасности России. В тексте обращения депутаты указали, что вторжение вызвало гибель российских военных, нанесло вред экономике и гражданам, вызвало расширение блока НАТО и милитаризацию Украины за счет военной помощи других стран.

«Считаем, что решение президента Путина о начале СВО наносит вред безопасности России и ее граждан», — говорится в документе. Обращение отправили в Совет безопасности России и лидерам пяти российских фракций. (svoboda.org)