Бывший президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что недавняя утечка секретных документов является «самой позорной» в истории. И предположил, что за ней может стоять нынешний президент страны Джо Байден.

«Спецпрокурор должен провести расследование в отношении Байдена, может, это он организовал утечку? Ничто об этой группе меня бы не удивило», — написал экс-глава Белого дома в соцсети.

Он также назвал произошедшее «худшей утечкой развединформации в истории» Соединенных Штатов. По словам Трампа, его страна «никогда не была так опозорена».

Кстати, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных документов.

Как можно расценить такое обвинение со стороны Трампа? Это явный предвыборный ход, направленный против политического конкурента? Или действительно можно допустить, что Байдену зачем-то могла быть выгодна эта нашумевшая утечка, и именно он ее санкционировал?

На эти вопросы # ответили два эксперта, живущих в США.

Как заявил американский аналитик, журналист Самсон Кацман, сам факт массированной утечки секретной информации, очень чувствительной, а вдобавок ещё и обидной для союзников США, событие прискорбное.

«Это показатель того, как американское государство не умеет хранить свои тайны. Заслуживает упоминания, что организатора утечки, 21-летнего лётчика национальной гвардии Джека Тексейру вычислили журналисты Нью-Йорк Таймс, а не американские следственные органы.

Но допустить, что Джозеф Байден организовал утечку, которая выставляет его администрацию в самом неприглядном свете, мог только Дональд Трамп. Который, к слову, в этом смысле сам не безгрешен. В бытность свою президентом Трамп мог обсуждать в разговоре с представителями иностранных государств информацию, которая явно не предназначалась для публичной огласки. Если это его предвыборный ход, то он явно не добавит 45-му президенту очков. Его версия представляется мне совершенно несостоятельной», — отметил Кацман.

Еще более резко выразился американский политолог и историк, публицист Юрий Фельштинский. Он считает Трампа патологическим лгуном, проходимцем и жуликом, к тому же завербованным еще в советские годы КГБ.

«Единственная цель Трампа (в рамках полученного им из Москвы задания) – разрушить Америку, которую все мы очень любим, и о судьбе которой очень печемся. Самой позорной в американской истории «утечкой информации» было успешное участие российских спецслужб в предвыборной избирательной кампании Трампа.

Вообще, ничего более позорного, чем президентство Трампа в американской истории не было и надеюсь не будет, если он не сумеет пробиться на второй срок, опираясь на поддерживающих его республиканцев, каковых, к сожалению, очень много, и которых волнуют только налоги (в сторону понижения), аборты (точнее, их запрет) и дискриминация меньшинств (в плане полезности и даже необходимости этой дискриминации). Понятное дело, их вообще не волнует Европа, Украина и даже Путин», — говорит писатель.

Он напомнил, что виновник утечки информации, по крайней мере один из них, только что был задержан. «Это 21-летний американский военнослужащий Джек Тексейра (Jack Teixeira). К президенту Байдену и его администрации он никакого отношения не имеет. Трамп вбрасывает в Интернет очередную ложь, в надежде, что она будет подхвачена его сторонниками и поможет ему в предвыборной схватке», — полагает Фельштинский.