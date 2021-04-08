На ЧМ-2022 ФИФА может внедрить систему автоматического определения офсайда

Бывший главный тренер «Арсенала», глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер сообщил, что ФИФА может внедрить систему автоматического определения офсайда на чемпионате мира в Катаре.

«Думаю, система автоматического определения офсайда будет готова к 2022 году. «Автоматическое» в данном случае означает, что лайнсмену напрямую идет сигнал, линейный судья видит на своих часах красный цвет и понимает, был офсайд или нет.

Сейчас бывают ситуации, когда игроки ждут, чтобы понять, был офсайд или нет. В среднем время ожидания составляет около 70 секунд, иногда 80 секунд, иногда немного дольше, когда ситуацию очень сложно оценить.

Это так важно, потому что мы часто видим, что празднования отменяются из-за незначительных ситуаций. Поэтому я считаю, что это очень важный шаг.

В полуавтоматической системе сигнал сначала поступает к ВАР, который сигнализирует лайнсмену. Я настаиваю на автоматической системе, чтобы сигнал шел напрямую к лайнсмену», – сказал Венгер.