На будущей неделе пройдут новые встречи России и США по разоружению

Новый раунд российско-американских консультаций по контролю над вооружениями состоится на следующей неделе в столице Австрии, как и планировалось ранее. Это подтвердил во вторник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Слушания были посвящены рассмотрению кандидатуры Биллингсли, которая была выдвинута в мае президентом Дональдом Трампом по совместительству на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. (ТАСС)