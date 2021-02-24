Да упокоятся с миром души безвинных жертв!

В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР расквартированного в городе Ханкенди (бывший Степанакерт), осуществили захват азербайджано-населённого города Ходжалы.

Штурму города предшествовал массированный артиллерийский обстрел из орудий и тяжелой военной техники. Население, оставшееся в городе, примерно около 2500 человек, вынуждено было покинуть свои дома в направлении Азербайджанского города Агдам с надеждой спастись. Но этому не суждено было сбыться. Армянские вооруженные формирования при содействии 366-го мотострелкового полка (руководство и личный состав, которого состояло из лиц армянской национальности) бывшего СССР вторглись в город Ходжалы и с особой жестокостью учинили расправу над мирным населением.

Результаты бойни были трагическими: 613 человек убиты (детей – 63, женщин – 106, стариков – 70), 150 человек без вести пропало, 8 семей уничтожены полностью, 487 человек стали инвалидами, 1275 человек были взяты в заложники, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного родителя.

Это событие стало самой трагичной и кровавой страницей армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, начавшегося в 1988 году с необоснованных требований этнических армян Нагорно-Карабахской Автономной Области по поводу выхода из состава Азербайджанской ССР и присоединении к Армянской ССР. Конфликт был спровоцирован правящими кругами Армянской ССР и поддержан бездействием центральных властей Советского Союза.

Действия армян и их сообщников, участвовавших в трагедии Ходжалы, были грубым нарушением прав человека, циничным игнорированием международного права, Женевской конвенции, Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Декларации прав ребенка, Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов и других актов международного права.

В течение последних нескольких лет международное сообщество проделало серьезные шаги для признания геноцида в Ходжалы. На сегодняшний день законодательные органы Боснии и Герцеговины, Колумбии, Чешской Республики, Индонезии, Гондураса, Иордании, Мексики, Пакистана, Панамы, Перу, Румынии, Судана, Джибути, Гватемалы, Парагвая, Словения и Шотландии, а также двадцать четыре штата Соединенных Штатов Америки приняли законодательные акты о признании событий в Ходжалы геноцидом, совершенным против азербайджанского населения. Организация Исламского Сотрудничества (ОИС) приняла резолюцию, признающую Ходжалинскую резню геноцидом. Организация по наблюдению за соблюдением прав человека (Human Rights Watch) квалифицирует произошедшее как «массовое убийство. Генеральная Ассамблея ООН в 1993 году осудила Армению, а также потребовала от Армении покинуть территории Азербайджана в соответствии с резолюцией 822 Совета Безопасности ООН. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы подписали декларацию, в которой отмечается, что «армяне вырезали все население Ходжалы». А Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе потребовала уважения территориальной целостности Азербайджана. Европейский суд по правам человека в своем решении от 22 апреля 2010 года приравнял события в Ходжалы к «военным преступлениям и к преступлениям против человечества».

Вот о чем писали зарубежные газеты в те дни, описывая бесчеловечность этих зверств.

Журнал «Круа л’Эвенеман» (Париж), 25 марта 1992 года: «Армяне атаковали местность Ходжалы. Весь мир стал свидетелем обезображенных трупов. Азербайджанцы говорят о тысяче убитых».

Газета «Санди таймс» (Лондон), 1 марта 1992 года: «Армянские солдаты уничтожили сотни семей».

Газета «Файнэншл таймс» (Лондон), 9 марта 1992 года: «Армяне расстреляли колонну беженцев, уходящих в сторону Агдама. Азербайджанцы подсчитали около 1200 трупов. Кинооператор из Ливана подтвердил, что богатая дашнакская община его страны направляет оружие и людей в Карабах».

Газета «Таймс» (Лондон), 4 марта 1992 года: «Многие были изувечены, а от одной маленькой девочки осталась только голова».

«Известия» (Москва), 4 марта 1992 года: «Видеокамера показала детей с отрезанными ушами. У одной старой женщины была отсечена половина лица. Мужчины были скальпированы».

«Файнэншл таймс», 14 марта 1992 года: «Генерал Поляков заявил, что 103 военнослужащих-армянина из 366-го полка остались в Нагорном Карабахе».

Газета «Ле монд» (Париж), 14 марта 1992 года: «Иностранные журналисты, находящиеся в Агдаме, среди убитых в Ходжалы женщин и детей видели трех скальпированных, с выдернутыми ногтями. Это не азербайджанская пропаганда, а реальность».

«Известия», 13 марта 1992 года: «Майор Леонид Кравец: Я сам видел около ста трупов на холме, у одного мальчика не было головы. Везде были видны трупы женщин, детей, стариков, убитых с особой жестокостью».

Журнал «Валер актюэль» (Париж), 14 марта 1992 года: «В этом автономном регионе армянские военные формирования вместе с выходцами из Ближнего Востока владеют самой современной военной техникой, в том числе и вертолетами, армянская террористическая организация АСАЛА владеет военными лагерями и складами оружия в Сирии и Ливане. Армяне уничтожили азербайджанцев Карабаха, устроив резню в более чем ста мусульманских селениях».

Журналист английской телекомпании «Франт ман ньюс» Р. Патрик, побывавший на месте трагедии: «Злодеяние в Ходжалы ничем нельзя оправдать в глазах мировой общественности».

Имеются факты, подтверждающие непосредственное участие одного из основных идеологов “Великой Армении” Зори Балаяна в Ходжалинском геноциде.

З.Балаян объявлен в международный розыск по линии Интерпола, в своем произведении “Оживление нашего духа”, изданном в 1996 году, он оправдал Ходжалинский геноцид. З.Балаян с гордостью перечислил в своем произведении факты геноцида, совершенного армянами в Ходжалы против азербайджанцев. Он отметил, что каждый армянин должен гордиться этим поступком.

Отметим, что эти факты отражены на 260-262 страницах книги З.Балаяна “Оживление нашего духа”, изданной в 1996 году.

Армянские вооруженные формирования и личный состав 366-го мотострелкового полка, принимавшие участие в обстрелах азербайджанских населённых пунктов, являются главными виновниками акта вандализма, учиненного в городе Ходжалы.

Бывший президент Армении Серж Саргсян по поводу Ходжалинской трагедии хвалился перед британским журналистом Томом де Ваалом и говорил, что: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот что произошло…» (Томас де Ваал, «Черный сад», «ВВС»). Палата представителей штата Джорджия приняла резолюцию 1594, в которой упоминается имя бывшего Президента Республики Армения Сержа Саргсяна в связи с геноцидом Ходжалы.

«Фондом Гейдара Алиева» во многих городах мира, офисах международных организаций и в частности в штаб-квартире ООН отделения в Женеве проводятся ежегодные акции «Справедливость для Ходжалы».

Жители Ходжалы, ставшие беженцами, нашедшие приют в 48 районах Азербайджана, и 30 лет тщетно ждали справедливого решения Нагорно-Карабахского конфликта и исполнения 4-х резолюций Совета безопасности ООН. Гордый и мудрый народ Азербайджана после очередной провокации Армянской стороны в течение 44 дневной отечественной войны обеспечил исполнение этих 4-х резолюций.

Почему в конце 20 века человечество, которое пережило такие трагедии, как «Холокост», «Хатынь», «Бабий Яр», смогла допустить повторение еще большей жестокой трагедии, как «Ходжалинский геноцид». Ответ прост: двойные стандарты и безразличие к чужой беде. Очевиден принцип: «Змея которая меня не трогает, пускай живет 100 лет». Даже сейчас многие не хотят говорить о том, что произошло или говорят об этом шепотом, забывая о том, что бумеранг возвращается.

Нежелание оказывать давление на Армению и умалчивание истины способствовало развязыванию рук преступникам и тому, что случилось. О чем открыто признался даже бывший президент Армении Серж Саргсян.

Даже самыми благими, высокими религиозными, гуманитарными принципами нельзя оправдать оккупацию территорий, геноцид, этнические чистки – это есть преступление против человечества.

На примере освобожденных Азербайджанских территорий, мир увидел, что такое национальная нетерпимость, непримиримость и ненависть в полном смысле этого слова.

Представители мирового сообщества и иностранные дипломаты, аккредитованные в Азербайджане, посетившие освобожденные территории, смогли воочию убедиться в армянской античеловечности, назвав их Азербайджанской «Хиросимой». Это навсегда останется пятном на человечестве.

Армянская сторона, убедившись в бездеятельности мирового сообщества и своей безнаказанности, за 30 лет оккупации превратила в руины некогда процветающие Азербайджанские города и села.

Когда 10 ноября 2020 года было подписано 3-х стороннее соглашение о прекращении огня и был представлен 2 недельный срок для освобождения 3-х территорий – Кельбаджарского, Лачинского, Агдамского районов, весь мир облетели кадры о том, что Армянское население покидая оккупированные территории опустошают религиозные памятники, сжигают дома, вырубают леса, деревья.

Тогда весь мир узнал о зверствах и жестокости, не имеющей аналога во всей истории.

Двойные стандарты проявляются в том, что международные организации до сих пор не сделали никаких заявлений о том, что в ходе последних военных операций Армения применяла против мирных жителей городов и сел Азербайджана ракеты «Смерч», запрещенные кассетные и фосфорные бомбы. В результате обстрела мирных городов и сел, погибло более 100 гражданских лиц. Мир также молчит про 4000 Азербайджанцев, которые пропали без вести во время Первой Карабахской войны.

Преступление оставшееся безнаказанным, всегда способствует новым преступлениям – это факт.

Сегодня двойные стандарты имеют место продолжаться. Спустя 20 дней после подписания трехстороннего заявления о прекращении военных действий, 62 военнослужащих, призванных из Ширакского района Армении, были отправлены на освобожденную территорию Азербайджана для несения службы, тайно вторглись туда и совершили ряд терактов. В результате погибли 4 азербайджанские военнослужащих и 1 гражданское лицо получило тяжелое ранение.

Не трудно понять, что эти военнослужащие были террористами, занимающиеся диверсией на освобожденной территории.

Они не могут считаться военнопленными ни в соответствии с международным гуманитарным правом, ни с каким-либо конвенциями и поэтому должны предстать перед судом.

В дни 29-ой годовщины Ходжалинских событий азербайджанский народ, почитая память безвинных жертв геноцида, еще раз с надеждой и верой обращаясь к международным организациям, народам мира и государствам, призывает защитить правду и справедливость, осудить ходжалинский геноцид и привлечь к ответственности организаторов, виновников и исполнителей.

Виновники трагедии Ходжалы, ее организаторы и исполнители должны найти заслуженное наказание. Нет и не может быть преступления без наказания. ХХ век знал много кровавых страниц, отразивших историю геноцида и этнических чисток. В их числе трагедия Ходжалы, одна из самых страшных. Все, так или иначе сопричастные к этому чудовищному преступлению пока несут ответственность только перед лицом своей совести, но наступит день, и они ответят за все перед судом истории.

Развитие мировых событий показывает, что сегодня мы не имеем права молчать. Почти 30 лет прошло с того момента «Ходжалинского геноцида» и мир не стал добрее. Умалчивание об этих трагедиях открывает путь к еще более кровавым и жестоким событиям, поэтому нам необходимо бить в колокола в память о погибших в Ходжалинской трагедии.

Мир должен признать «Ходжалинский геноцид» и это способствовало бы не повторению таких трагедий.

Да упокоятся с миром души безвинных жертв!

Источник: https://belprauda.com/da-upokoyatsya-s-mirom-dushi-bezvinnyh-zhertv/