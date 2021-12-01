В ближайшие часы ожидается изменение погодных условий.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, со вчерашнего дня из-за преобладания юго-западного ветра температура превышает климатическую норму примерно на 5 градусов.

Максимальная скорость ветра достигла в Гобустане 28 м/с, в Дашкесане 25 м/с, в Хыналыге 24 м/с, в Алтыагадже 18 м/с, в Лерике, Астаре 17 м/с, в Губе 16 м/с, в Ярдымлы 15 м/с, в Баку, в Пираллахи 20 м/с, в Маштаге, на острове Гум, в Бине 18 м/с, на Нефтяных Камнях 17 м/с, на острове Чилов 16 м/с, в Сумгайыте 15 м/с.

В настоящее время температура воздуха в Баку составляет 18-20 градусов тепла, но в ближайшие часы ожидается изменение погодных условий. Приближение надвигающегося с запада холодного атмосферного фронта будет сопровождаться усилением северо-западного ветра.

К вечеру максимальная скорость ветра достигнет в Баку и на Абшеронском полуострове 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с, местами ветер усилится до 30 м/с. Температура воздуха понизится на 5-8 градусов. Завтра днем ветер ослабнет.