В субботу, 12 ноября, на авиашоу в США в воздухе столкнулись два самолета. О наличии жертв и раненых пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dallas News.

«Самолет Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63 Kingcobra столкнулись и разбились на авиашоу Wings Over Dallas в аэропорту Dallas Executive в Техасе», — говорится в сообщении.

Это произошло около 13:20 по местному времени. Пока неизвестно, сколько людей было на обоих самолетах. О жертвах и раненых также не сообщается.

Представительский аэропорт Далласа, в котором проходило мероприятие, сообщил, что спасательные бригады уже реагируют на событие.