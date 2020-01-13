На авиабазе в Германии найдены мертвыми двое американских солдат

Два американских военнослужащих обнаружены мертвыми на авиабазе Spangdahlem, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA.

По его информации, тела 20-летних солдат были найдены в минувший четверг в казарме. Что стало причиной их смерти, пока неизвестно, идет расследование.

«Всегда очень тяжело терять ценных членов нашей команды», — приводятся слова командующего 52-й истребительной авиаэскадры Дэвида Эпперсона. Он выразил соболезнования родным и близким военнослужащих.

В Spangdahlem сейчас несут службу около 4 тыс. американских солдат.(ТАСС)

| 2020-01-13T15:09:38+00:00 13 января 2020, 18:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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