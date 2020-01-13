На авиабазе в Германии найдены мертвыми двое американских солдат

Два американских военнослужащих обнаружены мертвыми на авиабазе Spangdahlem, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA.
По его информации, тела 20-летних солдат были найдены в минувший четверг в казарме. Что стало причиной их смерти, пока неизвестно, идет расследование.
«Всегда очень тяжело терять ценных членов нашей команды», — приводятся слова командующего 52-й истребительной авиаэскадры Дэвида Эпперсона. Он выразил соболезнования родным и близким военнослужащих.
В Spangdahlem сейчас несут службу около 4 тыс. американских солдат.(ТАСС)