Трехтомник британского писателя и путешественника XVI-XVII веков Ричарда Хаклита ушел с молотка на аукционе в городке Эксетер в графстве Девоншир за £365 тыс. ($482 тыс.). Об этом в пятницу сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

Отмечается, что стартовая стоимость книги под названием «Основные экспедиции, путешествия, торговля и открытия английской нации: совершенные морем или по суше в самые отдаленные и самые далекие районы Земли» оценивалась в сумму от £3 тыс. ($3,9 тыс.) до £5 тыс. ($6,6 тыс.). Однако, как сообщает Би-би-си, в ходе торгов, которые проводились в режиме онлайн, возник ажиотаж, предложения о покупке букинистического раритета стали поступать «со всех уголков земного шара». В результате итоговая цена продажи уникальной книги превысила начальную стоимость почти в 70 раз.

Как поясняет вещательная корпорация, причиной столь высокого интереса со стороны коллекционеров стала дошедшая до наших дней старинная карта мира размером 16 на 18 дюймов (40 на 45 см), которую Хаклит включил в трехтомник ориентировочно в 1599-1600 годах. Личность покупателя не разглашается.

Ричард Хаклит (1552 или 1553 год — 1616 год) является одним из самых плодовитых авторов елизаветинской эпохи Великобритании. Хаклита также называют идеологом английской колонизации Северной Америки, который описал вклад англичан в великие географические открытия в своем объемном сборнике «Книга путешествий». (ТАСС)