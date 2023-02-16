В юго-восточной турецкой провинции Хатай на 248-й час после разрушительного землетрясения спасли 17-летнюю девушку, сообщает Агентство Анадолу.

Поисково-спасательные работы в зоне бедствия продолжаются уже 11-й день.

17-летнюю девушку по имени Алейна Олмез вызволили из-под завалов жилой постройки в квартале Каябашы города Кахраманмараш. После первой помощи медиков ее отправили в больницу.

Число погибших в результате разрушительного землетрясений с эпицентром на юго-востоке Турции превысило 36,1 тыс. человек.