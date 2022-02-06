В Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая пройдет в середине февраля в формате реального общения, примут участие федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и вице-президент США Камала Харрис, а также еще примерно 35 глав государств и правительств. Приезд Харрис пока формально не подтвержден, но организаторы рассчитывают на ее участие, пишет в воскресенье, 6 февраля, агентство dpa со ссылкой на председателя MSC Вольфганга Ишингера.

Олаф Шольц представит в Мюнхене принципы внешней политики нового правительства ФРГ. В конференции также предполагается участие ряда других членов нового кабинета, в частности главы МИД Анналены Бербок и министра обороны Кристине Ламбрехт. Из США, помимо Харрис, прилетят госсекретарь Энтони Блинкен, а также 30 членов Конгресса.

Кроме того, на важнейшем глобальном форуме в сфере безопасности ожидаются президент Украины Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Китай будет представлять министр иностранных дел Ван И (возможно, в виртуальном режиме). Приезд президента Франции Эмманюэля Макрона еще обсуждается.

Российский президент Владимир Путин отказался от приезда в Мюнхен, указал далее Ишингер, не исключив при этом выступления Путина в режиме видеоконференции. (DW)