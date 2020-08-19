Мятежники в Мали назначили лидера

Мятежники в Мали назначили полковника Ассими Гойта президентом Национального комитета спасения народа, сообщает агентство EFE.

Гойта является одним из пяти солдат, которые утром 19 августа выступили по малийскому телевидению с первым заявлением сформированного комитета, указано в сообщении.

Ситуация в Мали резко обострилась 18 августа. Военные подняли мятеж на армейской базе Кати, которая находится в 20 км от столицы. Мятежники заявили об аресте президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже глава государства объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. (Gazeta.Ru)