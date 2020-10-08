«Мы призываем соотечественников не идти на провокации армян» — глава московской общины азербайджанцев

В России есть много азербайджанцев, желающих попасть сегодня к себе на родину для того, чтобы помочь в этой войне, таким мнением поделился с # глава московской общины азербайджанцев Шамиль Тагиев.

По его словам, с первого дня конфликта, азербайджанские общины во всех регионах России ведут активную работу.

«Так как самая большая община азербайджанцев в столице России, мы сразу призвали соотечественников не идти ни на какие провокации. Мы помним, как во время июльских событий армяне спровоцировали конфликтную ситуацию, что несколько дестабилизировало столицу», — отметил он.

По его словам, армяне терпят неудачи на фронте, и в Москве все это знают и понимают, поэтому они, скорее всего, попытаются перекинуть эти проблемы в Россию.

«Это делается с той целью, чтобы потом предстать в роли жертвы. Сейчас мы уже наблюдаем такие тенденции и пытаемся с этим бороться. Мы направили письмо с обращением в ФСБ и в следственный комитет в связи с призывом главы Союза армян России сформировать боевые отряды на территории России, чтобы отправить в Карабах. Данный призыв подпадает под несколько уголовных статей и одна из них – это 208 статья «организация вооруженных групп и участие в боях». Сейчас специальные службы будут изучать данную ситуацию», — добавил Тагиев.

Глава общины также сказал, что азербайджанцы, которые проживают на территории Москвы, ежедневно обращаются к нему.

«Каждый день ко мне звонят десятки людей, спрашивают, как они могут быть полезны своей родине, наша же цель заключается в том, чтобы люди получали правильную информацию и верили только официальной информации. Есть огромное количество людей, которые желают помочь своей исторической родине, есть много желающих, которые сейчас хотят полететь на родину и принять участие в боевых действиях, но это не в компетенции общин, а в компетенции посольства», — подчеркнул он.

Тагиев также добавил, что на сегодня Азербайджан не нуждается в добровольцах, так как у него много резервистов, которые он уверен, рвутся в бой.

«Мы, как община, работаем в направлении того, чтобы наши соотечественники не шли на провокации. В социальных сетях идет информационная война, и нужно каждую новость проверять. Армяне периодически делают провокационные вбросы, и наша главная задача сейчас предотвратить вражескую информационную атаку, рассчитанную на азербайджанцев, проживающих на территории России», — отмечает он.

По его словам, сегодня молодые, грамотные журналисты, эксперты, политологи азербайджанского происхождения, очень активно работают с различными российскими СМИ и предоставляют российской публике информацию о тех реалиях, которые происходят вокруг конфликта.