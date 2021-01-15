«Мы не должны начинать с конца» — профессор БГУ о решении экономических проблем Карабаха

Азербайджан относится к странам с ограниченными запасами водных ресурсов, и поэтому перед страной стоит стратегический вопрос решить проблему воды. Особенно для сельхозугодий. Насколько решаема эта проблема, на фоне освобождения оккупированных территорий, как можно поднять экономику освобожденных территорий, рассказал в интервью # профессор Бакинского государственного университета Чингиз Исмаилов.

— Насколько Азербайджан решает проблему нехватки воды, освободив оккупированные территории?

— Азербайджан – вододефицитная страна. Мы можем удовлетворить страну водой за счет собственных водных источников всего лишь на 30%. Основные водные артерии Азербайджана формируются за пределами страны – это Кура, Араз, Самур.

Теперь на освобожденных территориях мы получили доступ к большим источникам воды. Здесь самая большая река – это Тертерчай, есть и другие реки. В пределах своей территории эта горная часть самодостаточна водой. Если учесть, что в горных районах развивается животноводство, а в равнинных — земледелие, дефицит воды во время оккупации испытывали равнинные части Карабаха, где у нас развивалось растениеводство, земледелие.

Сарсангское водохранилище является самым большим на территории Карабаха, затем идет Суговушанское. Проход воды из Сарсангского водохранилища и поступление в Бардинский район, Тертерский район и в шесть прилегающих районов обеспечивалось благодаря использованию каналов из водосборной горной части Карабаха. Поэтому водные ресурсы, которые мы сейчас освободили, имеют большое значение для равнинной части Карабаха и ее водообеспечения.

— Как это будет сказываться на ценовой политике сельхозпродукции Азербайджана?

— Конечно, все это скажется на себестоимости производства сельхозпродукции. На прилегающих к Карабаху территориях использовались артезианские колодцы, за время оккупации этих колодцев стало в 10 раз больше. Если раньше было 20-30 колодцев, то сейчас их более 400. Для полива артезианской водой требуется электроэнергия для выкачивания воды, соответственно, все это сказывалось на себестоимости продукта.

Сейчас же, после освобождения территорий, мы сможем использовать речную воду из горной части Карабаха.

Нужно понимать, что из-за оккупации этих земель мы потеряли значительную часть летних пастбищ. Потому что зимние пастбища находились в низменной части Азербайджана, а горный Карабах служил в качестве летнего животноводства, это были так называемые «яйлаги». Сейчас мы эти пастбища освободили, и, естественно, этот фактор позитивно скажется на животноводстве страны. Обеспечение водой районов Карабаха повысит урожайность сельхозпродукции.

Например, в Зангиланском районе традиционно развивалось табаководство, а многие районы специализировались на выращивании винограда. Кроме того, Карабах всегда славился производством шелка, там было много тутовых плантаций. Если развить там овцеводство, то это предоставит нам сырьевую базу для ковроткачества. То есть, если правильно построить сельхозбазу, это может дать сильный импульс нашей экономике. Возможно, даже формирование на последующих этапах сельхозкластеров, но для этого необходимо создать сильную мелиоративную, коммуникационную, дорожную системы, обеспечить энергоснабжение, создать весь комплекс инфраструктуры. Все это очень серьезные вопросы, которые должны решаться на научной основе, чтобы все было правильно реализовано.

-Что именно нужно сделать правильно, чтобы был положительный результат?

— Мы можем сейчас впопыхах все сделать побыстрее, но если при строительстве маршрутов и водных каналов не будут соблюдаться технические правила, а это необходимо, потому что мы имеем дело со сложным горным районом, все быстро придет в упадок, а затраты многократно увеличатся. Поэтому ко всем этим делам нужен очень серьезный подход. Без научного подхода тут не выстроить правильную цепочку.

Каждая организация, которая будет работать в восстановлении региона, должна нести прямую ответственность и должна отчитываться в своей работе, предоставляя информацию, как о позитивах, так и негативах. Из бюджета на восстановление Карабаха пока выделяется 2.2 миллиарда маната, но это только начало, и инвестиции будут увеличиваться. Без иностранного капитала тут никак не обойтись.

Кроме всего, нужно привлечь специалистов по территориальному планированию, чтобы все проблемы решались комплексно, установить, какие здания, дома, села, поселки целесообразно восстанавливать, а какие нет.

— Как вы думаете, люди, которые в течение 30 лет обустроились в других частях страны, насколько охотно вернутся на освобожденные территории?

— Президент говорит, что нужно проводить социологический опрос среди теперь уже бывших вынужденных переселенцев. Но подходить к этой теме с одним вопросом: «А ты вернешься?» – неправильно. Я проводил разные опросы и разговаривал с беженцами, они в ответ задавали свой вопрос: «А что вы предлагаете?». Поэтому перед тем, как провести социологический опрос, надо знать, что им будет предложено. Дом, земля, кредит — что конкретно? Никто на пустырь не вернется, поэтому им нужно будет детально объяснять, какие условия для них будут там созданы. Морально многие готовы жить в Карабахе, но реально там жить — совсем другое. Может быть, туда одни старики захотят вернуться? На этих землях в основном должно жить трудоспособное население.

Там нужно развивать основы экономики – сельское хозяйство. У нас сейчас говорят о создании туристических центров в этих регионах, а продукты питания туда из Баку нужно возить? Так не должно быть. Допустим, открылся какой-то туристический центр, но кто там будет обслуживающий персонал, как и откуда будут доставлять продукты? Все это важные вопросы. Для тех же туристов было бы интереснее создание условий для экотуризма, с местной продукцией, с местными жителями и прочими фишками. Только после того, как мы построим правильную цепочку, получим ожидаемый результат и экономический рост. У нас же хотят начать с конца.

— Регион богат многочисленными природными ресурсами, которые почти 30 лет использовались армянами. Насколько серьезно пострадали эти ресурсы?

— Мы имеем данные до периода оккупации. Есть нужда в проведении серьезных геологоразведывательных работ. У нас есть карта сырьевых ресурсов Карабаха, она сейчас требует переоценки. Возможно, определенную часть армяне эксплуатировали, поэтому нужно дать экономическую оценку, чтобы понять оставшийся объем запасов. И речь идет не только о золоте, меди, других цветных металлах, но и строительных материалах. Карабахская зона всегда отличалась богатством различных строительных материалов. Для того, чтобы там велось строительство необходима материально-сырьевая база.