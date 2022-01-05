По идее, все должно было быть по-другому, потому что еще древнегреческий философ Гераклит писал, что со временем все течет, все меняется.

В прошлом году исполнилось ровно 30 лет со дня падения тоталитарного советского режима, но мы до сих пор, прежде чем что-то предпринять, спрашиваем сами себя: «А что скажут в Кремле? Вдруг там будут недовольны?».

Да, двести лет Азербайджан был в составе царской империи. В начале прошлого века на короткое время создалось впечатление, что будто с Россией уже покончено и нас связывают с этой страной только чисто географические узы.

Но такое положение продлилось только два года, потому что потом правопреемниками российского самодержавия стали большевики и новый коммунистический режим продлился семьдесят лет. Через 70 лет, наконец-то, СССР был распущен. Но на его месте возник новый союз бывших советских республик – СНГ, который за это время обросся дюжинами дочерних организаций типа Евразийский Союз и ОДКБ, куда нас Россия в течении последних лет пытается загнать.

Что же скрывать, автор этих строк является сторонником демократии, то есть западником. Мы уже не раз отмечали в предыдущих статьях, что ждали и надеялись, что, наконец-то, подпишем с ЕС долгожданный договор, но выяснилось, что на сегодняшний день согласованы только девяносто процентов будущего договора, десять процентов же придется дорабатывать в будущем.

Но можно ли верить в это? Да вряд ли! Потому что до этого наши высокопоставленные чиновники не раз заявляли, что договор почти готов и его подписание есть только дело времени.

А почему процесс так задерживается? Как мы писали в предыдущих статьях, все связывают это с российским фактором. Но так ли это? Конечно, российский фактор нельзя полностью отбросить, но главным является то, что ни мы сами, т.е. ни наши высокопоставленные чиновники, ни наш народ почти не интересуются этой проблемой, им и без Европейского Союза неплохо живется.

В принципе, с чиновниками все понятно, страна азиатского типа больше устраивает их, больше отвечает их политическим вкусам. Что касается нас самих, т.е. простого народа, мы привыкли решать все проблемы используя постоянно какие-то «обходные пути».

Казалось бы, не только простые журналисты, но все, да, наша умеренная и т.н. «радикальная оппозиция», должны держать эту тему в центре внимания. Но увы! Никто не пишет об этом, никто не требует, чтобы она претворилась в жизнь. Причина проще простого: если жизнь в этой стране не получается, тогда необязательно, чтобы в ней победила настоящая и подлинная европейская демократия. Приобретя членский билет какой–то «оппозиционной партии», проявив необходимую настойчивость и усердие, в том числе нужную «находчивость», в принципе, можно получить право на убежище в какой-то европейской стране. Вот именно поэтому мы и называем подобные попытки «обходными путями».

Иногда нам кажется, что наше общество потеряло чувство инициативности. Ради справедливости можно сказать, что наши власти все делают по собственной инициативе. Народ же принимает в этих процессах только пассивное участие. Порою думается, что в принципе власти могли бы что-то вообще не предпринимать, так как от них этого никто и не требует. Возвращаясь к вышесказанному, зададимся вопросом: Так почему же власти должны подписать договор с ЕС? Ведь об этом журналисты почти не пишут, «оппозиция» этот вопрос не обсуждает и общество не требует!..

Понятно, что так продолжаться долго не может, через некоторое время может наступить серьезный общественный кризис и мы начнем считать на месте, потому что без инициативного и креативного общества развития не бывает.

Обычно говорят, что якобы правительство не самый хороший защитник прав человека. То же самое можно говорить о других аспектах общественно-политической жизни. Необходимо сильное и инициативное общество, в противном случае, мы окончательно потеряемся и заблудимся в лабиринтах российской политики, не имея для сопротивления ни малейшего ресурса…