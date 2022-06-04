Проблема ветеранов Карабахской войны, которым Министерство труда и социальной защиты населения республики отказывает в присвоении статуса «инвалид» и соответственно — в выплате пособий, дошла до своей критической точки. Вот уже два года местные СМИ пишут о жалобах и акциях протеста участников войны, столкнувшихся с равнодушием и бюрократическими проволочками.

Сотрудники министерства вынуждают ветеранов месяцами обивать пороги кабинетов, причем безрезультатно. Тогда как сразу после окончания 44-дневной войны в 2020 году президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился, чтобы органы исполнительной власти вне очереди решали проблемы ветеранов. Потому что благодаря им Азербайджан одержал победу в Карабахской войне. Благодаря им мы освободили территории, которые почти 30-лет находились под оккупацией Армении. Это они рисковали жизнью на поле боя, пока другие протирали штаны в мягком кожаном кресле. Это перед их глазами разрывало на части товарищей по оружию. Это они прощались с родными, перед каждым предстоящим боем, потому что знали, что могут не вернуться назад. Это они во время войны голодали и ночевали в холодных лесах под снегом. Это их в больничных палатах собирали по частям хирурги.

И наконец, это ветераны Карабахской войны позволили нам – азербайджанцам красоваться перед объективами фотокамер на «Джыдыр Дюзю» в Шуше.

Вчерашний инцидент в здании минтруда и соцзащиты населения показал, что чаша терпения ветеранов войны лопнула. Напомним, что 2 июня участники Карабахской войны взяли штурмом приемную министерства, требуя назначить им пособия по инвалидности. Не выдержав хождения по мукам, дали волю своим эмоциям.

Даже по поведению сотрудников полиции, которые встретили внутри здания взбунтовавшихся ветеранов и по долгу службы должны были пресечь противозаконные действия участников акции протеста, можно понять, что они на стороне протестовавших и глубоко сочувствуют им. В четверг весь азербайджанский сегмент социальной сети Facebook обсуждал фото и видео, на которых полицейский обнимает ветерана Карабахской войны, пытавшегося вместе с товарищами добиться справедливости для себя. И эта картина действительно глубоко тронула сердца людей. Ведь мы живем в то самое время, когда агрессия и насилие в обществе зашкаливают, когда люди при виде негативного факта занимают позицию наблюдателя, а то и вовсе ретируются с места происшествия, когда зло стало нормой и притупило должную реакцию на него.

И если раньше мы удивлялись тому, как человек может совершить зло по отношению к ближнему, братьям меньшим, то теперь нас удивляет адекватное поведение человека в ситуации, когда кого-то нужно пожалеть, поддержать и помочь.

Пользователи соцсети восхищались стражем порядка. Ведь они ждали от него применения силы, а увидели в его глазах сочувствие. Но это не героизм — это то, как должен вести себя каждый человек. Вместо применения силы — добро и сочувствие. Это простая человечность, которая перестала быть нормой и перешла в разряд редких явлений.

И когда после всего этого в минтруда прокомментировали вчерашний инцидент, возникло ощущение, что ответственные сотрудники ведомства, вероятно, не совсем понимают всю суть происходящего. Неужели настолько оторваны от народа?

Так, согласно официальному сообщению, группа должностных лиц встретилась с «недовольными гражданами» (а с чего бы им быть довольными ?), каждая заявка была зарегистрирована и взята на рассмотрение. В зависимости от итога, будет принято соответствующее решение по ним.

«Для оценки инвалидности раненых и впоследствии получивших лечение участников войны ведутся оценочные работы совместно с рядом других государственных структур», — говорится в заявлении.

А еще они отметили, что на сегодняшний день 3 тысячи ветеранов войны получили назначение инвалидности и пособия

Но в минтруда не ограничились этой информацией и сообщили, что ворвавшиеся в здание участники войны разбили в приемной компьютеры, сломали входную дверь, турникет, повредили имущество и пообещали, что данные действия не останутся безнаказанными.

Постыдились бы. А не судьба задать себе вопрос: почему покалеченные войной мужчины повредили имущество министерства? Правильно. Потому что довели. Ведь это не результат одного обращения – это реакция людей, очень долго нуждающихся в помощи, но не получающих ее. Это реакция людей, стакивающихся с волокитой (и это в век цифровых технологий, когда за считанные секунды информация облетает весь мир). Зачем нужно было доводить до этого? Разве не знали в министерстве, что ветераны Карабахской войны – это особая группа, с которой нужно работать не в режиме «напишите письмо и приходите завтра», а проявляя оперативность, чуткость и заботу.

Мы можем привести десятки статей, опубликованных отечественными СМИ по фактам жалоб ветеранов войны. Тут же напомним историю инвалида, потерявшего ногу, которому предписали еще через год пройти медико-социальную экспертизу, чтобы присвоить категорию. Как-будто за это время у инвалида отрастет нога и отпадет необходимость присваивать статус. Абсурд и идиотизм.

Чтобы не отнимать у читателей много времени, отметим, что в интернете достаточно задать поиск соответствующих статей, чтобы убедиться, что мы говорим правду.

А вообще министру Сахилю Бабаеву самому нужно было выказать уважение ветеранам войны и найти время для того, чтобы принять их и объяснить, в чем заключается проблема такого затягивания процесса присвоения инвалидности. Не лишним было бы напомнить своим сотрудникам о правилах поведения в общении с наиболее чувствительной группой людей. В конце концов, это их прямая обязанность.

Если бы эти люди могли вести полноценный образ жизни и работать как все, неужели они не воспользовались бы этой возможностью? Эти люди возвысили азербайджанский народ, а вы их унижаете.

Мина Гусейн, Специально для «Зеркало»