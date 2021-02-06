МВД: Выявлены 124 человека, незаконно проникшие на освобожденные территории

Несмотря на неоднократные предупреждения, что проникновение гражданских лиц на освобожденные от оккупации территории Азербайджана без получения соответствующего разрешения представляет серьезную опасность для их жизни и здоровья, и поэтому им следует воздерживаться от подобных действий, до сих пор встречаются случаи, когда отдельные лица, рискуя собственной жизнью, проникают на освобожденные от оккупации, но не полностью очищенные от мин территории в обход постов. Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе МВД Азербайджана.

В результате мероприятий, проводимых с ноября прошлого года сотрудниками Агдамского райотдела полиции, в ходе проверки поступающей информации и своевременного предотвращения подобных опасных ситуаций было выявлено 40 правонарушителей. В результате мер, осуществляемых сотрудниками Ходжавендского РОП выявлено 84 нарушителя.

В отношении выявленных нарушителей приняты законные меры в соответствии со статьями Кодекса об административных проступках АР.