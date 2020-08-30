МВД России продлевает проверку в связи с госпитализацией Навального

Доследственная проверка в связи с госпитализацией российского оппозиционного политика Алексея Навального продлится еще месяц, сообщают в воскресенье, 30 августа, российские информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Это может быть необходимо для проведения экспертиз.

Проверку начали следователи управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу 20 августа после того, как самолет Томск-Москва, на борту которого Навальному стало плохо, совершил экстренную посадку в Омске. Политик в коме был доставлен в реанимацию омской больницы скорой помощи.

Ранее следователи сообщали, что в рамках проверки они осмотрели гостиничный номер в Томске, где останавливался Навальный, его маршрут, были изъяты более 100 предметов и просмотрены камеры видеонаблюдения. (DW)