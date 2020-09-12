МВД Республики Беларусь сравнило число участников протестных и провластных митингов

Численность участников протестных акций в пятницу, 11 сентября, не превышала 450 человек, а провластные акции собрали около 800 жителей. Такие данные озвучило МВД Республики Беларусь , их сравнила пресс-секретарь ведомства, пишет ТАСС.

«В поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялось 12 массовых мероприятий в 5 регионах страны. В них приняло участие около 800 человек. Общая численность участников 13 протестных акций, которые прошли в трех регионах республики, не превысила 450 человек. При этом в столице несанкционированные мероприятия отмечались в нескольких местах», — сообщила она своем Telegran-канале.

По ее словам, «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека», а также «до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 18 человек».

В своей публикации Чемоданова призвала граждан и гостей страны не принимать участие в несанкционированных массовых мероприятиях, подчеркнув, что это незаконно. Она отметила, что за данное действие «предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин или административный арест на срок до 15 суток», а за организацию массовых беспорядков грозит уголовная ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Республике Беларусь 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Однако оппозиция, выдвинувшая единого кандидата Светлану Тихановскую, не согласилась с этой версией.

Ранее в сентябре президент Республики Беларусь Александр Лукашенко назвал истинную цель организзаторов протестов. По его словам, за организацией подобных акций стоят американцы, которые «целят в Россию». Он призвал российских коллег помнить об этом и не расслабляться (lenta.ru)