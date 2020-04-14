МВД рекомендует не выходить на улицу после 21.00

Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики распространило заявление.

В поступившем в Report заявлении говорится:

«Анализ следования внедренному в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции особому карантинному режиму и проведенные разбирательства показали, что большинство лиц, передвижение которых разрешено по удостоверению, справке, электронной регистрации, злоупотребляют правами, установленными решением Кабмина под номером 124 от 2 апреля 2020 года, и после рабочего времени, по окончании времени разрешения и в нерабочие дни не соблюдают соответствующие ограничения, повышают на улицах и автомобильных дорогах интенсивность, а также риск распространения инфекции.

От руководителей всех органов, учреждений и организаций требуется вносить на портале icaze.e-gov.az информацию только о лицах, работающих на основании трудового или служебного договоров, объяснить своим работникам важность возвращения после работы сразу в места проживания, информировать о наличии административной ответственности за злоупотребление разрешением.

Гражданам рекомендуется покидать дома в установленном порядке только по медицинским нуждам, для приобретения продовольствия и лекарств, использования почтовых или банковских услуг, не пользоваться при этом личными транспортными средствами, и не покидать места проживания после 21:00.

Еще раз просим соблюдать требования ограничения ради сохранения вашего здоровья и здоровья ваших семей».