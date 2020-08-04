МВД Ливана: в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра

Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми заявил, что в порту Ливана взорвалась крупная партия аммиачной селитры, которая хранилась на одном из складов. Об этом министр сообщил в эфире национального телевидения, передает ТАСС.

«Сдетонировал конфискованный еще девять лет назад с одного из судов контрабандный груз взрывоопасных веществ, который все эти годы хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения», — сказал Фахми.

Он добавил, что министерство получало доклад об угрозе хранения в гавани груза взрывоопасных веществ еще четыре месяца назад, однако никакие надлежащие меры предприняты не были.

Причиной детонации селитры могло стать короткое замыкание, отменил министр.

Ранее в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. В минздраве страны заявили, он произошел на корабле с пиротехникой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

По последним данным, жертвами взрыва стали как минимум 50 человек, пострадали более 2,75 тыс. жителей города.