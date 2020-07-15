МВД Эстонии установит на границе систему автоматического распознавания лиц

МВД Эстонии объявило конкурс на поставку системы автоматического распознавания лиц пересекающих границу этой балтийской республики. Об этом сообщил в среду руководитель отдела информационных технологий и разработки пограничных услуг МВД Ромет Саалисте.

«Пограничники получат дополнительный инструмент, в котором автоматическая система будет помогать идентифицировать человека, — заявил он телерадиовещательной корпорации ERR. — Цель всей этой системы — сделать процесс более надежным».

По его словам, система распознавания лиц будет автоматически сканировать лицо прибывшего из-за границы и сравнивать его с фото в общеевропейской базе данных.

Система будет также включать в себя новые автоматические ворота, которые будут проверять лицо человека и удостоверяющий его личность документ. «Для граждан Европейского союза пересечение границы, несомненно, упростится, — заявил Саалисте. — Эти автоматические ворота обеспечивают более высокую пропускную способность».

Представитель МВД не уточнил, когда будут внедрены новые технологии.(ТАСС)