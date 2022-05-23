Работники афганского новостного телеканала TOLOnews вышли в эфир в масках. Таким образом они выразили свою солидарность женщинам-коллегам на фоне указа «Талибана» (организация запрещена в России), согласно которому женщинам запрещено появляться на экране без хиджаба и с неприкрытой нижней частью лица или без никаба.

«Мужчины-ведущие TOLOnews в знак солидарности с женщинами-ведущими появились в эфире в масках», — сообщает телеканал.

До этого одна из ведущих канала Хатира Ахмади заявила, что она «не может нормально говорить и дышать», и вести передачу в подобных условиях.

Ранее захватившие власть в Афганистане талибы запретили афганским женщинам выходить на улицу с непокрытым лицом.

Также талибы представили афганцам раздельный график обучения для мужчин и женщин. (Газета.Ру)