Муж подозревается в убийстве 16-летней жены

Пресс-службы Министерства внутренних дел и Генпрокуратуры распространили официальную информацию о смерти девочки, вышедшей замуж в Масаллы две недели назад.
В поступившем в Report сообщении говорится:
«На основании информации о поступлении 29 января в 11 часов в центральную районную больницу тела жительницы масаллинского села Хошчобанлы Фатимы Гамбаровой 2003 года рождения с признаками насилия, с участием сотрудников полиции и прокуратуры был произведен осмотр места происшествия.
При осмотре тела Ф.Гамбаровой в присутствии судмедэксперта были обнаружены травмы в области шеи, на правой руке и спине.
Предположительно, причиной смерти стало удушье.
Появились подозрения на то, что Ф.Гамбарову задушил ее супруг, житель села Хошчобанлы Иман Мамедов 2001 г.р.
По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК, назначена соответствующая экспертиза.
Необходимые оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.