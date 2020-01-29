Муж подозревается в убийстве 16-летней жены

Пресс-службы Министерства внутренних дел и Генпрокуратуры распространили официальную информацию о смерти девочки, вышедшей замуж в Масаллы две недели назад.

В поступившем в Report сообщении говорится:

«На основании информации о поступлении 29 января в 11 часов в центральную районную больницу тела жительницы масаллинского села Хошчобанлы Фатимы Гамбаровой 2003 года рождения с признаками насилия, с участием сотрудников полиции и прокуратуры был произведен осмотр места происшествия.

При осмотре тела Ф.Гамбаровой в присутствии судмедэксперта были обнаружены травмы в области шеи, на правой руке и спине.

Предположительно, причиной смерти стало удушье.

Появились подозрения на то, что Ф.Гамбарову задушил ее супруг, житель села Хошчобанлы Иман Мамедов 2001 г.р.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК, назначена соответствующая экспертиза.

Необходимые оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.