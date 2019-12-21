Муж Елизаветы II попал в больницу

Муж британской королевы Елизаветы II  принц Филипп попал в больницу. Об этом сообщает TACC со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.

Отмечается, что 98-летнего герцога Эдинбургского доставили в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне в качестве мер предосторожности по совету лечащего врача королевы. До этого он находился в графстве Норфолк, где члены королевской семьи традиционно встречают Рождество. Его госпитализировали в тот же день, когда в Норфолк прибыла королева Елизавета. Вероятнее всего, в этом году супруги проведут праздники раздельно друг от друга.

Решение о госпитализации принца Филиппа было принято еще в четверг. До этого на протяжении нескольких недель в британских СМИ ходили слухи об ухудшении его здоровья. Предположительно, принц страдал от простуды.

В январе супруг королевы Великобритании сбил женщину женщину, сидя за рулем внедорожника Land Rover. Вскоре после аварии 98-летний герцог Эдинбургский сдал права и отказался водить до конца жизни (lenta.ru)

| 2019-12-21T16:10:22+00:00 21 декабря 2019, 16:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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