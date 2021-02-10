Мусульмане Франции не согласны с положениями «Кодекса исламских принципов»

Председатель Координационного комитета обществ турок-мусульман Франции (CCMTF) Ибрагим Алджи и глава Национального видения исламского общества Франции (CIMG) Фатих Сарыкыр не намерены подписывать так называемый «Кодекс исламских принципов».

«Мы переживаем сложный период. На нас со всех сторон оказывают давление», — отметил Алджы в интервью агентству «Анадолу».

Алджи считает важным создание Национального совета имамов во Франции, который будет утверждать имамов в соответствии с их религиозными знаниями, навыками обучения и человеческими качествами.

При этом он заявил, что не намерен подписывать упомянутый документ, так как в нем имеются пункты, направленные против мусульман.

В частности, в документе имеются некоторые вопросы, которые не имеют ничего общего с исламской религией, например такое понятие, как «ненависть к женщинам».

Алджи рассказал, что женщины занимают важные позиции в мусульманских обществах Франции.

Собеседник агентства также раскритиковал название документа «Ислам Франции», отметив, что «ислам не может быть ограничен каким-либо обществом или идеологическими взглядами. Ислам – глобальная религия».

Мнение Алджи поддерживают представители общин 600-700 мечетей и мусульманских ассоциаций Франции.

По его словам, итоги обсуждений с имами и представителями мусульманских обществ были зафиксированы в письменной форме и направлены в Министерство внутренних дел Франции.

Алджи отметил, что об этом он и сам лично проинформировал главу МВД Жеральда Дарманена по данному вопросу во время встречи с ним. «Я огорчен тем фактом, что нас воспринимают как исламистов и террористов», — констатировал он.

Алджи отметил, что мусульмане являются гражданами Франции, соблюдают законодательство этой страны и требуют проявления такого же уважения к себе во французском обществе.

По словам собеседника «Анадолу», 260 турецких обществ могут остаться без имама к 2024 году из-за введенного французским правительством запрета на въезд религиозных деятелей из-за рубежа.