Мустафа Шентоп: Вопрос Иерусалима — ключевая проблема 20-го века

Вопрос Иерусалима — ключевая проблема 20-го века, заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп на церемонии открытия нового здания Межпарламентской иерусалимской платформы, сообщает Анадолу.

Шентоп подчеркнул, что 29 ноября также является Международным днем солидарности с палестинским народом.

«Надеемся провести здесь множество важных переговоров и заседаний для решения палестинского вопроса», — сказал Шентоп.

Шентоп отметил, что вопрос Иерусалима — ключевая проблема 20-го века в первую очередь по той причине, что Израиль не намерен останавливаться на оккупации Палестины.

«Израиль в дальнейшем намерен воплотить мечту о Великом Израиле от Нила до Евфрата. Этот вопрос касается не только стран и народов региона, но и угрожает миру и безопасности на Ближнем Востоке и во всем мире», — сказал Шентоп.