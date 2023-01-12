Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил в четверг визит своего шведского коллеги Андреаса Норлена, об этом сообщил телеканал TRT.

Такое решение принято в связи с прошедшей 11 января в Стокгольме акции в поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной в Турции. Визит Норлена должен был состояться 17 января.

«Недопустимо, чтобы Швеция позволяла и закрывала глаза на эту подлую террористическую акцию, которая представляет собой явную угрозу демократии. Это опасно и очень серьезно, что такое нападение может легко произойти в государстве, которое стремится вступить в НАТО», — написал Шентоп в Twitter.

В Стокгольме прошла акция в поддержку РПК, в которой приняли участие по меньшей мере несколько сотен человек. Участники шествия демонстрировали символику РПК, портреты ее лидера Абдуллаха Оджалана.