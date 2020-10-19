Мустафа Шентоп: «Армения должна освободить азербайджанские земли»

Отношения Азербайджана и Турции — это связи, аналогичных которым нет в мире.
Об этом журналистам в Баку сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает в понедельник Trend.
Шентоп отметил, что Азербайджан и Турция — это одна нация, два государства, и две страны всегда рядом друг с другом.
«Наша дружба будет вечной», — сказал он.
Шентоп добавил, что Турция рядом с братским Азербайджаном в его справедливой борьбе.
«Все международные организации признают, что Нагорный Карабах — это азербайджанская земля. Нагорный Карабах никогда не был отделен от Азербайджана. На протяжении истории Нагорный Карабах никогда не был независимым, и не будет независимым и впредь», — сказал он.
«Армения должна освободить азербайджанские земли», — заявил Мустафа Шентоп журналистам.