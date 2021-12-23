Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов передал большую часть своей Нобелевской премии благотворительным фондам. Об этом он рассказал изданию Znak.com.

Муратов вместе со званием нобелевского лауреата получил около 40,2 миллиона рублей. Тридцать из них журналист передал организациям, которые выбирали читатели «Новой газеты», поддерживающие ее донатами.

По пять миллионов рублей Муратов пожертвовал детскому хоспису «Дом с маяком», фондам «Подари жизнь», «Круг добра» и «Вера». Еще десять миллионов рублей направлены в медицинский фонд работников СМИ, помогающий российским журналистам в борьбе с тяжелыми заболеваниями.

Часть денег Муратов пожертвовал на создание фильма о положении журналистов в России и раздал премии сотрудникам «Новой газеты». Остальное главред отложил на черный день для издания.