Муфтият Дагестана оплатил долги малоимущих в магазинах

Муфтият Дагестана оплатил долги малоимущих жителей во многих городах и районах республики, скопившиеся в местных продуктовых магазинах в период самоизоляции, сообщается в официальном аккаунте религиозной организации в Instagram, передает РИА Новости.

«Оставшись без средств на прокорм семьи, многие жители были вынуждены брать продукты питания в местных гастрономах в долг. Помощник муфтия Дагестана Мухаммад Мукошдибиров погасил долги этих людей в Цумадинском районе Дагестана», — говорится в сообщении.

Аналогичные акции были проведены в городах Хасавюрте, Кизляре, а также Новолакском, Хасавюртовском, Кизлярском и других районах.

По данным организации, к этим акциям присоединяются и местные жители.

| 2020-05-16T19:03:35+00:00 16 мая 2020, 20:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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