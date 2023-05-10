«Мы считаем, что в мечеть Мешади Дадаш, возможно, будет назначено несколько имамов».

Об этом # заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

Он сказал, что при назначении имама мечети Мешади Дадаш были соблюдены требования закона.

«Там мы провели встречу с членами общины мечети Мешади Дадаш, а также пригласили тех, кто помогал покойному Гаджи Шахину, встретились и провели беседы. Имам, назначенный в мечеть Мешади Дадаш, также имеет высшее образование… До 10 лет работал преподавателем в Бакинском исламском университете, а также исполнял обязанности имама в нескольких мечетях. .. По закону имам, выполняющий религиозные обряды, обязательно должен сдать экзамен. Али Шарбати также сдал экзамен и имеет опыт… Считаем, что в мечети Мешади Дадаш может быть назначено несколько имамов. Исполняющая религиозные обряды для женщин также имеет высшее образование и продолжит свою деятельность в ближайшие дни», — отметил он.