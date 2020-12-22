Можно ли выжить на 196 манатов прожиточного минимума?

Согласно проекту закона «О прожиточном минимуме», представленному на рассмотрение Милли Меджлиса, в наступающем году стоимость условной потребительской корзины азербайджанцев прогнозируется на уровне 196 манатов. При этом состав потребительской корзины, утвержденный в 2014 году, остается без изменений уже седьмой год.

Существует три вида прожиточного минимума – для взрослых трудоспособного возраста, детей и пенсионеров. Для трудоспособного населения эта условная величина составит 207 манатов, пенсионеров — 162 манатов, детей — 175 манатов. Сообщается, что упомянутые показатели выше прошлогодних в среднем на 6 манатов, или 3,1%. Впрочем, о росте социально значимых показателей в целом и этого в частности говорится почти ежегодно. А вот можно ли выжить на 196 манатов в месяц и откуда берется такая сумма?

В беседе с нами жительница Сураханского района Баку Нармин Агаева сказала, что этого минимума может хватить ее семье из четырех человек, среди которых двое детей-школьников, только на первостепенные продукты питания. «В пересчете на четверых 784 манатов может хватить на еду при жесткой экономии, — сообщила женщина. – А ведь помимо хлеба насущного есть и другие нужды – нужно платить за коммунальные услуги, одежду, образование детей, которое очень подорожало с переходом на дистанционное обучение. Приходится покупать гаджеты, увеличить пакет интернета. Если же в семье кто-то заболеет, то этих денег не хватит даже на лекарства для одного человека при нынешних ценах».

Столичный житель Ядигар Ахвердиев сказал, что установленного правительством прожиточного минимума ни на что не хватит после оплаты коммунальных услуг. «Я живу один в частном доме. В гости наведываются дети и внуки. Только за газ в месяц выходит 50 манатов, по 20 и 15 манатов плачу за электроэнергию и интернет, 10 манатов за воду. Я диабетик и лекарства отнимают большую часть моего бюджета. Пенсии в 250 манатов не хватает, финансово помогают родные».

Если исключить из этой суммы все прочие расходы и оставить продовольствие, худо-бедно семьей прожить можно, соглашаются наши респонденты. «Если речь идет о семье, сложив прожиточный минимум на каждого, можно хоть как-то питаться, — сказала мать троих детей Лала Оруджева. – Но этих денег конечно же, не хватит, чтобы платить за коммуналку, одежду, лекарства, образование детей». Пенсионерка Людмила Акчурина пожаловалась, что ее пенсии в 270 манатов не хватает на элементарное, не говоря уже о прожиточном минимуме в 196 манатов. Проживающий в Сабунчинском районе Исмаил Азмамедов сказал, что только на лечение заболевшей коронавирусом жены в государственной клинике потратил несколько тысяч. «В семье совсем не осталось денег. Лечение коронавирусных больных в нашей стране бесплатное только на словах», — посетовал он.

По мнению опрошенных нами представителей экспертных кругов, пандемия коронавируса привела к удорожанию лекарств, а «бесплатное» лечение обходится недешево. С этой точки зрения, правительству следовало пересмотреть потребительскую корзину в соответствии с текущими расходами и потребностями, уверены экономисты.

Прожиточный минимум в Азербайджане устанавливается из расчета потребительской корзины, состоящей из продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Действующая потребительская корзина была пересмотрена шесть лет назад. И хотя по нашему законодательству ее состав должен пересматриваться каждые три года при участии представителей государственных органов, ключевой набор товаров и услуг остается все эти годы без изменений. В 2014 году в потребительскую «авоську» все же внесли ряд изменений, заключавшихся в сокращении потребления по целому ряду жизненно важных продуктов питания – сливочного и подсолнечного масла, мяса. Потребление мяса и мясных изделий было уменьшено на 15%, масла, особенно для детей, — на 5%. Авторы новой корзины решили, что потребность в бахчевых культурах у нас ниже на 10%, почему-то повысив на те же 10% потребление рыбы.

Было также увеличено количество проездов в общественном транспорте. Согласно обновленной шесть лет назад методике, в год среднестатистический азербайджанец может совершить 406 поездок: то есть если до работы вы еще доедете на автобусе, то с работы вынуждены будете возвращаться пешим ходом. Любопытны также нормы потребления сахара и чая. Сахара положено 16,9 кг в год, включая разного рода сладости, то есть 15 граммов в день: похудеешь без всяких диет. Хотя и чая тоже больше кружки в день не положено, поэтому одно другому не противоречит. Судя по потребительской корзине, в месяц азербайджанцы могут обойтись 2,5 кг мяса, съесть 667 граммов рыбы, 12 яиц и 11 кг хлебобулочных изделий. Запастись носками из расчета семь пар на полтора года. Пенсионеры в носках нуждаются меньше, решили авторы документа, поэтому четырех пар будет достаточно. С нижней одеждой нашим гражданам повезло больше — девять предметов белья на человека. Отметим, что помимо продуктов питания в нынешнюю потребительскую корзину входят еще непродовольственные товары и услуги. По этой части в новом документе изменений еще меньше. Как было положено носить одно пальто 2,5 года и семь носков 1,5 года, так эти нормы и остались.

Впервые состав минимальной потребительской корзины был утверждён правительством в июне 2005 года, а в предпоследний раз он пересматривался 30 апреля 2009 года. За постсоветский период серьезные изменения вносились только один-два раза. В результате последних предкризисных новшеств потребительская «авоська» сильно полегчала – и даже хлеба в ней стало меньше, не говоря уже о прочем продовольствии и непродовольственных товарах.

Как сказал в беседе с корреспондентом # эксперт-экономист Натиг Джафарли, индикаторы, по которым должны подсчитывать прожиточный минимум и стоимость минимальной потребительской корзины, все это время были достаточно консервативны, иные пункты вовсе не менялись годами. А поскольку прожиточный минимум подсчитывается из расчета этого социально значимого показателя, утверждаемые показатели даже не удивляют.

По словам экономиста, потребительская корзина также учитывает пакет из 10 платных услуг, включая расходы на коммунальные и транспортные услуги, оплату связи и доступа в Интернет. «По итогам изменений 2014-го года в корзину добавили 1 час интернета в день на семью. Это было сделано после наших многократных выступлений», — сказал Джафарли, заметив, что с переходом на дистанционное образование этот показатель следовало пересмотреть.

По мнению специалиста Центра экономических исследований Вахида Магеррамова, при подсчете продуктов питания авторы корзины должны учитывать нормативы ВОЗ, но они в нашей стране гораздо ниже. Словом, потребительская корзина — вещь сугубо виртуальная, поэтому понять причины сокращения той или иной продукции в ее чреве — дело неблагодарное. Любопытно, что ВОЗ рассчитывает лишь сумму калорий и ассортимент продукции, которые полагаются человеку, чтобы как минимум жить. Правительства стран-членов Всемирной организации здравоохранения обязаны учитывать этот средний показатель и варьировать количеством той или иной продукции могут по собственному усмотрению.