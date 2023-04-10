Да, несмотря на то, что прошло несколько недель, это политическое событие не сходит с повестки дня. Речь идет о попытке официального Пекина примирить Саудовскую Аравию и Иран.

Думается, что интерес к этому дипломатическому жесту Китая вызван несколькими обстоятельствами.

Во-первых, некоторые специалисты настроены довольно пессимистично касательно этого события. Они считают, что вряд ли между Ираном и Саудовской Аравией установятся настоящие искренние политические отношения, по той простой причине, что оба государства претендуют на лидирующую роль в мусульманском мире.

Кроме того, обе страны идеологически опираются на различные исламские течения – одна из них является шиитским, другая же суннитским государством. А отношения между этими двумя течениями всем довольно хорошо известно – они вовсе не являются терпимыми и умеренными, наоборот, различные междоусобицы, религиозные и гражданские противостояния вызваны именно этими двумя мусульманскими течениями.

Во-вторых, интерес к инициативе Пекина вызван тем, что на геополитическом театре Ближнего Востока появляется еще один достаточно амбициозный «актер» — на этот раз «поднебесная империя», т.е. Китай. Геополитические амбиции последнего уже не ограничиваются только Тайваном.

Пекин после попыток геополитически обосноваться в «черном континенте», т.е. в Африке, стремится стать «ведущей скрипкой» и на Ближнем Востоке.

Надо отметить, что для этого у него имеются достаточно экономических и людских ресурсов (около полутора миллиардов людей!), что является главным составляющим военной мощи любого государства.

Поэтому все это в очередной раз позволяет сказать, что геополитические и геоэкономические амбиции Китая вовсе не являются нереальными или фантастическими. Неслучайно, что это сильно тревожит государства Запада, которые после визита китайского лидера в Москву сразу отправили президента Франции в Китай, чтобы привлечь на свою сторону китайского лидера, заинтересовать его новыми привлекательными экономическими проектами и остановить сближение Пекина с Москвой.

Но в этой статье нас интересуют чуть иные моменты или же причины. Да, речь идет об ирано-азербайджанских отношениях, которые к сожалению, продолжают ухудшаться с каждым днем. Еще раз заметим, что «холодные ветры» в отношениях двух соседей вызывают реальную тревогу у людей, которые имеют представление о реальной политике и не занимаются «ура-патриотизмом». Не бывает и дня, чтобы мы не услышали воинственные призывы с обеих сторон: идет интенсивный процесс обмена резкими нотами, иранские войска собираются у границ Азербайджана.

Да, наш Азербайджан имеет влиятельных и хороших друзей, тактических и стратегических союзников – тут можно назвать, например, братскую Турцию, Пакистан, Израиль и даже в некотором смысле, США. Но наша страна все же является молодым и небольшим государством. Мы никогда не принимали участия в больших геополитических играх и по сей день не участвуем в таких международных затеях. Интересно, что после приобретения независимости, Азербайджан никогда не присоединялся к геополитическим вызовам против Ирана и теперь заявляет, что не позволит использовать свою территорию против соседнего Ирана, и не присоединяется к санкциям против этого мусульманского государства.

Но такое впечатление, что подобные дипломатические заявления официального Баку в последнее время утратили свою былую силу. Реальным является то, что напряженность между двумя государствами достигла своего пика и, если так продолжится, это может привести к негативным последствиям для обоих государств.

А что является, как говорится, главной причиной сегодняшнего напряженного противостояния между двумя государствами, население которых объединяют общие этнокультурные, даже религиозно-духовные корни? Сказывают, что якобы Тегеран тревожит «изменения региональных границ», особенно, создание Зангезурского коридора, который соединит Нахчыван с остальной частью Азербайджана.

Но ни у официального Баку, ни у других государств региона нет намерений оставить Иран за пределами региональных коммуникаций и транзитных линий. Разве не Баку стремился создать экономический коридор с участием Ирана, т.е. транзитную линию Север-Юг? Даже для этого были выделены многомиллионные средства! Конечно, за эти тридцать лет межгосударственных отношений были и негативные моменты, но миролюбивые люди склонны вспоминать не негативы, а позитивные моменты. Именно поэтому решили, что дипломатические ресурсы Пекина могут быть полезными и с точки зрения ирано-азербайджанских отношений.

Во-первых, Китай также поддерживает открытие Зангезурского коридора. Во-вторых, по различным политическим сведениям, поддерживает его и Россия. Теперь отношения двух этих государств с Ираном становятся почти стратегическими. В таком случае, почему бы нам не использовать дипломатические и геополитические ресурсы Китая, чтобы вновь наладить нормальные отношения с Ираном?