В Азербайджане открытие ресторанов на первом этаже жилых зданий, как правило, сопровождается противостоянием между жильцами и владельцем ресторана. Жильцы, как правило, жалуются на шум, запахи, которые доносятся из ресторанов. Их жалобы в соответствующие органы, как правило, остаются без всякого рассмотрения.

К нам в # обратился проживающий по адресу улица Физули, дом 79, Насиминского района города Баку Гасым Халилов.

По словам Халилова, на первом этаже его дома находится ресторан Başkənd. «Владельцы ресторана незаконно захватили часть нашего двора. Мотоциклы, на которых развозят еду, стоят прямо у нас во дворе. Места для парковки автомобилей жителей практически не остается, и мы вынуждены оставлять свои автомобили на улице. Но из-за этого нам приходится платить штрафы сотрудникам правоохранительных органов, так как парковка автомобилей там запрещена», — заявил нам Гасым Халилов. Но и это еще не все. По словам Халилова, недостатки в вентиляционной системе ресторана доставляют жильцам большие неудобства. «Запах от приготовляемых в ресторане блюд распространяется по всему двору, пахнет и в квартирах. Мы жаловались и в Исполнительную власть, и в органы прокуратуры, однако никаких мер так и не было принято. Почему мы должны терпеть все это?», — задается вопросом Халилов.

Мы решили также узнать мнение и другой стороны.

Как сообщил нам работник ресторана Başkənd Фархад (свою фамилию он отказался назвать), ресторан имеет полное право держать во дворе вышеуказанного дома свои транспортные средства. Правда, он не захотел объяснить, откуда у них такое право, и кто это самое право им дал.

Глава Насиминского муниципалитета Рахиб Гаджиев не согласен с мнением работников ресторана. «Двор дома 79 по улице Физули принадлежит всем владельцам собственности в этом дворе, и, следовательно, и владельцу ресторана. Он, как и другие жильцы дома, имеет право держать в этом дворе свой автомобиль. Но это вовсе не означает, что ресторан может размещать на этой территории принадлежащие ему транспортные средства. Мы обязательно разберемся и наведем порядок», — пообещал председатель муниципалитета.