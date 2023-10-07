Силы ПВО уничтожили беспилотник над Истринским городским округом Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

По информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты на территории Москвы и Московской области в 05:05 мск 7 октября. Для этого они использовали БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского городского округа Московской области», — говорится в сообщении ведомства.