Пентагон нацелен на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других государств по периметру границ России.

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

По его словам, в период «специальной военной операции» российскими военнослужащими было получено более 20 тыс. документов и справочно-аналитических материалов, опрошены очевидцы и участники американских военно-биологических программ.

«Указанные материалы подтверждают нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других государств по периметру наших границ», — информировал Кириллов в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.