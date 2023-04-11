В понедельник Госдепартамент США присвоил статус «неправомерно задержанный» американскому журналисту Эвану Гершковичу, арестованному в России 30 марта. Теперь вопрос возвращения его на родину передан в ведение Управления cпециального представителя президента США по делам заложников.

Россия не предоставила американским дипломатам доступ к журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, несмотря на то, что с момента ареста журналиста прошло уже почти две недели. По словам заместителя официального представителя Госдепартамента Веданта Пателя, это является нарушением международного права.

«Журналистика не является преступлением. Мы осуждаем продолжающееся подавление Кремлем независимых голосов в России и его продолжающуюся войну против правды», — сказано в заявлении Госдепартамента. «Правительство США окажет всю необходимую поддержку г-ну Гершковичу и его семье. Мы призываем Российскую Федерацию немедленно освободить г-на Гершковича. Мы также призываем Россию освободить незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана».

Выступая в понедельник на пресс-брифинге в Госдепартаменте, Пател заявил, что Москва в минувшие выходные официально уведомила Вашингтон о задержании журналиста, но Соединенные Штаты так и не получили консульский доступ к Гершковичу, который был задержан 30 марта по обвинению в шпионаже.

«Это является нарушением обязательств России, взятых ею в рамках консульской конвенции, это нарушение международного права, — сказал Пател, — Мы подчеркнули необходимость того, чтобы российское правительство предоставило этот доступ как можно скорее». (Голос Америки)