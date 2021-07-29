В Минской группе ОБСЕ сменился сопредседатель от России.

Как сообщает АПА, сопредседателем от России назначен Игорь Анатольевич Ховаев. Он сменил на этом посту Игоря Валентиновича Попова.

59-летний Игорь Ховаев, имеющий дипломатическое звание чрезвычайного и полномочного посла, занимал пост посла Российской Федерации на Филиппинах в 2015-2020 годах.

Отметим, что Игорь Попов был сопредседателем Минской группы от России с 2010 года.

Напомним, что сегодня Минская группа ОБСЕ распространила заявление в связи с напряженностью на армяно-азербайджанской границе. Заявление было распространено от имени Стефани Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и Игоря Ховаева (Россия).