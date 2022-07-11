После боев за Северодонецк и Лисичанск российское командование объявило об оперативной паузе. Причины очевидны.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков со ссылкой на некую внутриштабную сводку, полученную от источников в Москве, сообщает, что на 9 июля число безвозвратных потерь среди личного состава вооруженных сил России составляет 41315 погибших и пропавших без вести военнослужащих. С учетом раненных количество потерь составляет более 100 тыс. человек.

Российское командование опасается контрнаступательных действий украинской армии (ВСУ). Для этого есть основания. За прошедшие 10 дней ВСУ разгромили более 20 складов российских войск на Донбассе, в Запорожской области и вблизи Херсона и Новой Каховки. В 26-й раз с начала войны были нанесены два удара по командным пунктам, скоплению техники и полевых складов боеприпасов в легендарной Чернобаевке.

Как сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, в Новой Каховке Херсонской области 9 июля был разбит пункт управления 49-й оккупационной армии России. По предварительным данным, более 100 погибших военных и около 200 раненых, половина из которых находится в тяжелом состоянии. «Были срочные эвакогруппы для каких-то VIP-раненых и убитых».

В ночь на 10 июля под ударом ВСУ оказались склады с боеприпасами, техникой и горючим в Алчевске, Торезе, Харцызске, Шахтерске, Кировске, Иловайске, а также в центре Донецка. Из-за мощных детонаций оккупационная администрация Шахтерска даже объявила эвакуацию мирного населения. Во время ударов по Иловайску ВСУ удалось уничтожить российский зенитно-ракетный комплекс С-400.

Сепаратистский Telegram-канал «Донбасский кейс» возмущается тем, что во время заключения многомиллиардных контрактов на поставку С-400 была гарантирована защита от самолетов, вертолетов и ракет американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Оказалось, что параметры комплексов С-400 завышены, а деньги на их разработку банально разворовали.

По мнению украинских и зарубежных военных аналитиков, удары украинской артиллерии по ближнему тылу российских войск означают приближение паритета между двумя армиями. После разгрома складов в Харьковской области город Харьков уже три дня не подвергается артиллерийским обстрелам. Нет снарядов.

Проблемы российского руководства постоянно возникают не только на поле боя, но и на международной сцене. Причем тон иностранных политиков становится все более жестким.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сожалеет, что Запад не может осуществить военное вмешательство в войну в Украине. В интервью изданию Der Spiegel она заявила, что «Я хотела бы, например, пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из районов Украины, за которые идут бои. Но мы не можем этого обеспечить. Такое обещание должно быть подкреплено военными мерами». Далее она продолжила. «Хорошая внешняя политика означает, что вы сохраняете трезвую голову, даже когда в груди у вас все кипит».

Заметим, что еще два месяца назад на Западе и слышать не хотели о поставках Украине РСЗО HIMARS и им подобным. Теперь же два влиятельных американских сенатора Линдси Грэм и Ричард Блюменталь — от Республиканской и Демократической партий соответственно, во время визита в Киев сказали, что будут работать над тем, чтобы Украина в ближайшие 60 дней получила боеприпасы к американским комплексам «с большей дальностью». Как сказал Арестович, «Здравствуй, Крымский мост?». Характерно, что в Москве отреагировали потоком угроз. Только кто на них обращает внимание.

На этом фоне разворачивается картина существенного ухудшения отношений России с Болгарией и Казахстаном.

В воскресенье 3 июля в софийский аэропорт «Враждебна» прилетели два российских правительственных Ил-96. Они взяли на борт около 70 высылаемых из Болгарии дипломатов и технических сотрудников, а также членов их семей. В их числе оказались второе лицо в посольстве — советник-посланник, а также генеральные консулы России в Варне и Русе, директор Российского культурно-информационного центра и другие персоны нон грата.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков объявил, что болгарские службы определили эту группу лиц как «людей, во многом связанных с российскими спецслужбами и действовавших вопреки интересам нашей страны». Последовавший затем ультиматум посольства — отозвать данное решение или взять на себя ответственность за возможное закрытие российского посольства в Софии премьер с негодованием отверг.

Москву крайне раздражает тот факт, что Болгария буквально сорвалась с российского газового крючка. После завершения строительства газопровода IGB между Грецией и Болгарией произошло подключение к единой системе Трансадриатического газопровода (TAP). Через него Болгария будет получать азербайджанский газ в необходимых ей количествах. Москва лишилась газового рычага давления и это для Кремля очень неприятный факт.

В российской столице намерены с помощью развала правящей коалиции в Болгарии изменить внешнеполитический курс страны. Однако здесь Кремль ожидал неприятный сюрприз. Несмотря на историческую русофилию, большинство в Болгарии не хочет отказываться от НАТО и ЕС. По данным Gallup International Balkan 60% болгар не одобряют действия Путина в Украине. Ожидать в таких условиях какого-то кардинального поворота Софии не приходится.

Еще более опасная ситуация складывается у Кремля с Казахстаном.

Как известно, в порту Новороссийска прекращена отгрузка нефти, доставляемой по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Через него проходит две трети казахстанского нефтяного экспорта. Так Россия отреагировала на намерение Токаева увеличить экспорт углеводородов в ЕС, чтобы тот справился с энергетическим кризисом.

В ответ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял политическое решение по организации доставки казахстанских углеводородов на международные рынки в обход России. В частности, в Азербайджан и далее в нефтепровод Баку—Тбилиси—Джейхан.

В Москве рассчитывают на возможность расшатывания внутренней ситуации в Казахстане раздуванием сепаратизма в трех русскоязычных областях на севере страны. И, конечно, на экономическую зависимость Нур-Султана от Москвы. Однако не получилось.

Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин в интервью «Радио Франс Энтернасьональ» отметил, что у Казахстана есть реальные ответы на блокирование Россией экспорта его нефти. «Казахстан вполне может закрутить краны для России на нефтепроводе Омск — Павлодар — китайская граница. В случае запрета для России пользоваться нефтепроводом она лишится экспорта 10 млн т нефти. Взамен Казахстан может начать поставлять нефть в Поднебесную».

Второй козырь в колоде Казахстана — газ для газоперерабатывающего завода в Оренбурге. «Без казахстанского газа газпромовский завод в Оренбурге встанет, потому что своего газа вокруг уже нет».

Известный российский эксперт и аналитик Анатолий Несмиян отмечает, что «При таких вводных портить отношения с соседом и быстрыми темпами вкатываться в конфликт с ним — это за гранью даже для сегодняшних кремлевских. Но у стремительного коллапса свои закономерности, и рациональные соображения переходят в иррациональную область».

Здесь стоит остановиться на составляющих кризиса в отношениях России и Казахстана.

Во-первых, президент Токаев в своих решениях учитывает общее ослабление военных и политических позиций России. Ее армия втянута в бесперспективную войну с Украиной. В войне на истощение у Киева более выгодная позиция, так как за ним вся экономическая, финансовая и военная мощь Запада. Начинать военный конфликт на востоке Москва просто не в состоянии.

Во-вторых, за Казахстаном стоят Китай и Турция в первых рядах и Запад во втором. Заводиться с Пекином и Анкарой при всей кремлевской иррациональности не будут.

В-третьих, дестабилизацией Казахстана непременно воспользуются исламские фундаменталисты и разного рода террористы. Хаос на восточных границах России повлечет и террористическую активность внутри страны.

В целом центральноазиатское направление становится для Москвы все более опасным и сложным. Обострение с Казахстаном обязательно отразится на отношениях с Узбекистаном. В Ташкенте прекрасно видят, как буквально на глазах тают возможности России и стараются расширить многовекторность своей политики. За Казахстаном и Узбекистаном последуют и другие государства региона. Даже Туркмения пусть и осторожно, но прощупывает открывающиеся возможности.

В Москве считают, что июль-август являются периодом каких-то возможностей завершить войну с Украиной на своих условиях. Уже с конца августа поток западной военной техники станет таким значительным, что у ВСУ появится возможность для развертывания контрнаступления на нескольких направлениях.

И тогда условия мира будет диктовать уже Киев.