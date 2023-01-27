Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова по ходу брифинга заявила, что Россия готова организовать не состоявшуюся ранее трехстороннюю встречу глав МИД Российской Федерации, Армении и Азербайджана, передает ТАСС.

«Об этом мы информировали и Баку, и Ереван, публично говорили на этот счет. Мы полагаем, что периодически возникающие осложнения на земле не должны становиться препятствием, поводом для какого-то «подмораживания» переговорного процесса», — добавила она.