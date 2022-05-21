Американскому актеру Моргану Фриману пожизненно запретили въезд в Россию. Санкционный список, в который попал актер, опубликован на сайте МИД РФ.

В ведомстве указали, что в сентябре 2017 года Фриман записал видеообращение, в котором обвинил Россию в заговоре против США, и призвал бороться с РФ.

В список МИД РФ попали 963 гражданина США, в том числе американский лидер Джо Байден, министр транспорта США Питер Буттиджич, министр внутренней безопасности США Ричард Маджаускас, министр обороны США Ллойд Остин и другие руководители американских ведомств, партий и компаний.

В МИД подчеркнули, что этим лицам запрещен въезд в РФ в контексте ответных мер на постоянно вводимые Вашингтоном антироссийские санкции и в связи с поступающими «запросами о персональном составе» национального «стоп-листа».

Отмечалось, что российские санкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить Вашингтон «изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии».