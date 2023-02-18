Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что правительство страны начало работать над денонсацией некоторых соглашений, которые были подписаны в рамках СНГ. Об этом сообщает «Moldova 1».

«Мы начали работу по денонсации некоторых соглашений, подписанных по линии СНГ. Она будет вестись по отдельным соглашениям с каждой страной — участницей Содружества», — сказал он.

Ранее Речан заявил, что некоторые соглашения в рамках СНГ необходимо денонсировать. По его мнению, Союз независимых государств не функционирует и неэффективен.

Он подчеркнул, что стратегическая цель Молдовы — вступление в Евросоюз.