Молдова отказалась от кабального российского кредита

Свершилось то, что последние дни составляло основную тему обсуждений в новостях, касающихся Молдовы. Конституционный суд этой страны признал соглашение о кредитовании на сумму 200 миллионов евро между Москвой и Кишиневом незаконным. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

В частности, неконституционными были признаны постановления молдавского правительства касательно выдачи займа, а также соглашение между правительствами двух стран. Отмечается, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Таким образом, соглашение аннулировано.

О его подписании президент Молдовы Игорь Додон сообщил 17 апреля. По его словам, документ был подписан послом республики в России Андреем Негуцей и Министерством финансов РФ. Однако позже, по требованию депутатов парламента от прозападной оппозиции, КС Молдовы приостановил вступление соответствующего закона в силу. Оппозиция назвала некоторые пункты соглашения угрозой для Молдовы. Речь идет о том, что Молдову вынудят брать на себя просроченные долги молдавских компаний перед российскими банками. Кроме того, согласно этому документу, российские подрядчики должны получить преимущество перед всеми другими иностранными, когда будут разыгрываться тендеры в Молдове.

А теперь, когда соглашение вообще аннулировано, и власти, и подконтрольные Москве СМИ, открыто действующие в Молдове, подняли вой на тему того, что это решение непременным образом ударит именно по малоимущим слоям населения этой страны.

Раздражение вылилось даже в требования пересмотра законности соглашений и финансовой поддержки, которую оказывал все эти годы Молдове Запад. Например, бывший вице-премьер Молдовы Александр Муравский заявил, что надо идти дальше и ставить вопрос о конституционности Соглашения об ассоциации с ЕС, всех меморандумов Республики Молдова с МВФ и ВБ, членства в Совете Европы и обязательств исполнять решения ЕСПЧ и т.д. и т.п.

А президент Молдовы сказал, что «наступают тревожные дни для экономической безопасности страны».

По его словам, «Конституционный суд устроил грубый политический переворот», но они сделают все возможное для поиска решений с целью поддержки граждан и сохранения стабильности и надлежащего функционирования государства. «Вместе с правительством и коллегами из парламента мы скоро озвучим решения, посредством которых мы преодолеем кризис, вызванный безответственными оппозиционными политическими группировками».

«Люди не должны страдать из-за интриг отдельных политиков, поэтому мы сделаем все необходимое для того, чтобы финансовая помощь от Российской Федерации, заблокированная сегодня политизированным решением Конституционного суда, могла бы дойти до тех, кто как никогда в ней нуждается», – сказал президент Молдовы.

Молдавская оппозиция, по словам Додона, добилась «циничного решения, направленного против собственных граждан в попытке оставить их без денег, не позволить государству помочь им». Он заявляет, что это напрямую бьет по бюджетным работникам, пенсионерам, системе здравоохранения, бизнесу, по всей экономике, которые не получат эти деньги в условиях затянувшегося периода пандемии.

Додон говорит, что судьи КС, поддержавшие отмену финансового кредита из России, «показали, что поддерживают интересы политических кланов, а не интересы и потребности граждан». «Констатируем возможный возврат к методам, к которым КС прибегал до июня 2019 года, когда инстанция была захвачена политическими и олигархическими группировками, а те, кто сегодня оказывают свое влияние на этот институт, являются отчасти теми же, кто контролировал его тогда, — это бывшие депутаты Демпартии», — заявил Додон.

Конституционный суд, по его словам, создал крайне опасный прецедент в отношении международных соглашений, в том числе политического характера, которые Молдова подписала или подпишет. «И после сегодняшнего решения, весьма вероятно, мало кто захочет связывать себя договорными обязательствами с нашей страной в ситуации, когда сам базовый государственный институт действует под влиянием политиков», — заявил глава государства.

То есть, Додон намекает на то, что при случае может попытаться поставить под сомнение те договоры Молдовы, которые имеют прозападную направленность.

Впрочем, уместно предположить, что, договариваясь о кредите с Россией, президент Молдовы рассчитывал, что московские деньги не только позволят закрыть дыру в бюджете, но и помогут ему переизбраться на президентских выборах осенью 2020 года.

И это, пожалуй, главная причина того, почему он так раздражен и не скупится на обвинения.