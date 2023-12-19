Россия будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Молдове перед президентскими выборами в республике в ноябре 2024 года. Об этом заявила в интервью телеканалу PRO-TV президент Молдовы Майя Санду, передает ТАСС.

«Мы думаем, что РФ продолжит попытки дестабилизировать здесь ситуацию. Скорее всего, они начнутся ближе к весне», — сказала Санду.

По ее словам, Москва может использовать людей, «которые здесь находятся, может измениться тактика».

Молдавский президент призвала изучить уроки местных выборов, проанализировать их и принять меры, «чтобы защитить голоса граждан и демократические выборы».