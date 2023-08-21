Молдова направит в Украину в качестве помощи консервированную продукцию примерно на 190 тыс. долларов.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, такое решение принято на заседании кабинета министров.

«В качестве гуманитарной помощи для Украины из госрезерва будут выделены материальные ценности на сумму 3 379 тыс. леев (около 190 тыс. долларов)», — зачитал проект решения глава МВД Адриан Ефрос.

По его словам, в Украину отправят свыше 63 тыс. банок с консервированным мясом.

В прошлом году республика передала Украине гуманитарную помощь в виде палаток, кроватей, обогревателей, спальных мешков и гигиенических наборов примерно на 1 млн долларов.