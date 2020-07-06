Молдова может лишиться помощи от ЕС из-за бойкота оппозиции, заявил Кику

Премьер Молдовы Ион Кику считает, что республика может лишиться помощи от Евросоюза в размере 100 миллионов евро, поскольку оппозиция блокирует работу в парламенте и отказывается рассматривать проект пересмотра бюджета, ответственность за который взял на себя кабмин.
Молдавская оппозиция, бойкотируя инициативу правительства, сорвала уже три заседания парламента.
«Правительство выполнило все условия ЕС для получения 100 миллионов евро, эти деньги нужны для поддержки граждан и экономики. Проблема в том, что эта сумма включена в проект пересмотра бюджета, за который правительство взяло на себя ответственность,.. пока некоторые парламентарии думают об электорате, а не о людях, деньги не могут попасть в бюджет», — написал Кику на своей странице в Facebook.(РИА Новости)