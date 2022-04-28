Проблема, о необходимости решения которой сквозь зубы говорят практически все отечественные автовладельцы, уже бьет через край, принося едва ли не ежедневные печальные и скандальные новости. Вот, пожалуйста, еще одна такая новость. В Сабаильском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Bakupost.az, в стоявший на обочине автомобиль Porche на высокой скорости врезался мопед.

Водитель мопеда получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Водитель Porsche — Кюрчайлы Алиага Ульфат оглы, не пострадал. А.Кюрчайлы — внук известного поэта Алиага Кюрчайлы. По факту проводится расследование. Не знаю, чем все это закончится и поднимется ли в отечественных СМИ и в соцсетях такой же шум, как был недавно в связи с тем, что водитель автомобиля марки Lexus Султан Дадашов, избил мотоциклиста Мурада Салмана за то, что тот не уступил ему дорогу.

Напомню, что в социальных сетях распространились кадры, на которых видно, как в Баку водитель автомобиля марки Lexus (госномер 10VX707) напал на мотоциклиста. Водителю Lexus не понравилось, что мотоциклист проехал первым, не уступив ему дорогу – он сперва раздавил ногу мотоциклисту, а затем, выйдя из автомобиля и оскорбляя его, нанес парню несколько ударов.

Мотоциклист Мурад Салман сообщил, что обратился в соответствующие органы с жалобой. В свою очередь, как сообщил сотрудник пресс-службы МВД, майор полиции Анар Гафаров, они проинформированы об инциденте. Позже появилась информация, что Султан Дадашов является сотрудником Администрации Президента АР. Правда, не уточняется, кем именно он там работает. Хотя уточнить нужно, ибо тут может произойти, как в известном анекдоте про сантехника, который на вопрос, где он работает, отвечал в зависимости от того, откуда ему пришел заказ — то в мэрии, то в Академии Наук, то Аппарате Президента.

Но вернемся к основной теме разговора. Начнем с того, что в Азербайджане пока не предусмотрена выдача водительских прав на управление мопедами, то есть транспортными средствами с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров, а также их государственная регистрация. Соответственно, водить мопеды по улицам города могут практически все, даже толком не знающие правил дорожного движения. В итоге, уже достаточно давно граждане выражают справедливое недовольство и беспокойство в связи с мопедами. Дело ведь еще и в том, что аварии, виновниками которых становятся водители мопедов, а также нарушение ими правил дорожного движения, невозможно выявить специальными техническими средствами. Не сказать, что водители мопедов совсем уж освобождены от наказания за нарушение правил дорожного движения. Но оно достаточно мягкое. Согласно требованиям действующего законодательства, сотрудники дорожной полиции принимают меры в отношении водителей мопедов, нарушающих правила дорожного движения. Согласно статье 338 Кодекса об административных проступках, в отношении этих лиц предусмотрен штраф в размере от 20 до 100 манатов. То есть, это те деньги, что водители мопедов могут заработать за день. При этом продолжая ездить на своем транспортном средстве и далее.

Я ни в коей мере не обеляю тех водителей авто, которые сами нарушают закон, сбивают мопеды и избивают тех, кто на них ездит. Все они должны понести наказание, закон должен быть один для всех. Но в том-то и дело, что давно пора вносить изменения в законы, приравняв мопеды к транспортным средствам, вождение которых требует получение водительских прав. И, соответственно, наказание за нарушение ПДД для водителей мопедов должно быть жестче, включая отправку этих «железных коней» на штрафную стоянку.

Говорю это не как автовладелец, машины у меня нет и никогда не будет (это не вопрос денег, а вопрос спокойствия), а как человек, часто пользующийся услугами такси и просто ходящий по улицам Баку. И я вижу, что зачастую творят водители мопедов. Они создают аварийные ситуации на дорогах, стараясь проскочить везде, где даже просто невозможно проскочить. Они игнорируют любые интересы, кроме своих. Они часто ездят на красный свет.

Наконец, они имеют наглость ездить даже там, где езда запрещена. Все же могли видеть их, проносящихся там, где ходят люди. Ходят, а не ездят! Посетите выход близ метро «Нефтчиляр», около «Макдональдса». Там — постоянное сборище мопедов, которые проезжают и в тоннеле, и где им вздумается. И таких мест в городе — куча. Так что, проблема уже перезрела. Ее необходимо решать в самом срочном порядке.