«О спорт, ты — мир!» —так назывался советский полнометражный художественно-документальный фильм 1981 года о XX летних Олимпийских играх 1980 года в Москве, снятый большой группой кинематографистов под руководством режиссёров Юрия Озерова и Бориса Рычкова. Сейчас,на фоне продолжающейся почти 14 месяцев полномасштабной войны, которую Россия навязала Украине, такое название кинофильма звучит, как издевка.Потому, что тема ответственности спортсменов России за то, что совершает армия их страны в Украине, очень актуальна.

Решение Международного Олимпийского Комитета о возврате российских и белорусских спортсменов на международные соревнования возмутительно и должно быть пересмотрено, считает генеральный директор футбольного клуба «Шахтер» Сергей Палкин. Об этом он заявил в комментарии изданию LeTemps. «Я очень против этого возвращения. Я не понимаю, как можно найти соглашение с людьми, которые приехали в страну, чтобы убивать, насиловать и грабить людей, а также разрушать инфраструктуру. Спортсмены, выступающие против войны, становятся ее побочными жертвами. Если русский спортсмен выразит свое несогласие с войной, на следующий день он должен будет покинуть свою страну и больше не сможет участвовать при малейшей конкуренции. Так что все молчат, и в этом контексте молчание – это акт поддержки. Не будем наивными. Спортсмены представляют свою страну, даже не неся ее флаг», – сказал Палкин.

По его словам, Россия воспользуется малейшей уступкой в своих интересах. «Если бы демократический мир в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, резко отреагировал, сейчас бы ничего не было. Но мы позволили этому случиться. Международное сообщество никак не отреагировало. ФИФА организовала свой чемпионат мира в России как ни в чем не бывало. Итак, Путин почувствовал свободу сделать следующий шаг. Теперь я задаю вопрос: какой следующий шаг после Украины? Не повторяйте ошибок», – отметил Палкин.

Гендиректор «Шахтера» уверен, что вопрос возврата российских и белорусских спортсменов на международные соревнования можно обсуждать только после окончания войны.Также же считают очень многие спортсмены, журналисты и политики в самых разных странах мира. Но тут, как говорится, есть нюанс. В марте 2023 года президент МОК Томас Бах заявил, что критика планов по допуску российских и белорусских спортсменов со стороны некоторых стран вызывает сожаление и подрывает автономию мирового спорта; по его словам, эти страны не хотят решать проблему двойных стандартов: «Мы не слышали от них ни одного слова об их отношении к участию спортсменов из стран, вовлеченных в остальные 70 войн и конфликтов по всему миру».

И вот, у Баха появился повод чувствовать себя правым. Папа Римский Франциск направил послание французским католикам, чтобы призвать их принять участие волонтерами в Олимпиаде-2024. Франциск выразил надежду, что Олимпийские игры могут стать «поводом для глубокой и плодотворной встречи между людьми из всех слоев общества, принадлежащих к разным народам, культурам и религиям».

Папа Римский сообщил, что приветствовать людей со всего мира во Франции на Играх должно быть «радостью», а также «ответственностью». Он пригласил католиков во Францию объединить усилия, чтобы сделать это событие положительным опытом для всех. Естественно, что такой поворот очень обрадовал главу МОК. «Я приветствую комментарии Папы Франциска, перекликающиеся с декларацией о спорте и мире, совместно выданной Ватиканом и МОК в сентябре прошлого года. Этим заявлением Папа еще раз продемонстрировал, что он великий пропагандист спорта и мира, а также большой сторонник миротворческой роли спорта, особенно Олимпийских игр», — сказал Бах.

И тут необходимо вспомнить про 1980-ый год, когда более 60 стран мира бойкотировали Летние Олимпийские игры в Москве. Это было их протестом против советского военного вторжения в Афганистан. Федеративная Республика Германия была среди стран, поддержавших бойкот. А нынешний президент МОК потом не раз заявлял, что московская Олимпиада-80 помогла ему возглавить МОК. Мол, именно тогда он решил посвятить себя спортивному праву и никогда не допускать ничего подобного бойкоту Олимпиады.

Так и происходит. В 2013 году Томас Бах был избран президентом МОК . И уже через год состоялась зимняя Олимпиада в Сочи, которая стала стала для него первой уже в новой роли. В роли человека, открыто поддерживающего Россию. Так было и после аннексии Крыма, так происходит и сейчас, после того, как уже 14 месяцев российская армия ведет войну против Украины, на украинской земле, ровняя с землей некогда мирные украинские города. На фоне чего фраза «О, спорт- ты мир!» звучит совсем издевательски.